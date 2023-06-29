Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya'da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: "Evlenirler"

Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya'da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: "Evlenirler"

Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya'da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay oldu. Sosyal medyada Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftine "Evlenirler" yorumları yağdı. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çift terminal aşıklar olarak magazin gündeminden düşmüyordu. Düğün sezonunun açılmasıyla eğlencelerde boy gösteren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, bu kez Coldplay konserine gitti. İkiliden konserde ilk paylaşımlar geldi. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in videosunu paylaşırken, Erçel ise Sabancı ile sarmaş dolaş aşk dolu fotoğrafını takipçilerine sundu. İtalya tatili devam eden çiftten yeni görüntü geldi.

29.06.2023 09:08 - Son Güncelleme: 29.06.2023 09:12
Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya’da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: Evlenirler

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI EVLENİYOR MU?

Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya'da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya’da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: Evlenirler

Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla gündemde olan Hande Erçel, ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya’da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: Evlenirler

Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

-

Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya’da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: Evlenirler

Eskiden görüntülenmemek için kaçan ünlü çift, artık kaçmıyor. Aşıklar, sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya’da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: Evlenirler

Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Hande Erçel'in telefon duvarındaki fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA