Hande Erçel bikinili paylaşımıyla ortalığı kasıp kavurdu! Bergüzar Korel de yorumsuz kalamadı: 'İçim açılıyor...'

Hande Erçel'in bikinili pozu beğeni butonunu çökertti Kerem'in eli gündeme bomba gibi düştü! Açıldıkça açılan Hande Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan oyuncu, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Birlikte tatile çıkan ünlü çiftten Hande Erçel Instagram'dan yaptığı paylaşımla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Erçel'in bikinili pozlarına Bergüzar Korel'den de yorum gecikmedi. Kerem Bürsin ile el ele fotoğrafını da paylaşan Erçel, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. İşte 'yılın bikini güzeli' dedirten Hande Erçel'in dikkat çeken paylaşımı...