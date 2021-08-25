Hande Erçel'in bikinili pozu beğeni butonunu çökertti Kerem'in eli gündeme bomba gibi düştü! Açıldıkça açılan Hande'ye bakın!
Hande Erçel'in bikinili pozu beğeni butonunu çökertti Kerem'in eli gündeme bomba gibi düştü! Açıldıkça açılan Hande Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan oyuncu, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Birlikte tatile çıkan ünlü çiftten Hande Erçel Instagram'dan yaptığı paylaşımla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Erçel'in bikinili pozlarına Bergüzar Korel'den de yorum gecikmedi. Kerem Bürsin ile el ele fotoğrafını da paylaşan Erçel, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. İşte 'yılın bikini güzeli' dedirten Hande Erçel'in dikkat çeken paylaşımı...
AÇILDIKÇA AÇILAN HANDE'YE BAKIN!
Hande Erçel'in bikinili pozu beğeni butonunu çökertti Kerem'in eli gündeme bomba gibi düştü!
GİTTİ SERENAY GELDİ HANDE
Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir yıl boyunca aşk iddialarını yalanladıktan sonra bu yaz Maldivler tatilinde ilan-ı aşk etmişti. Kimileri "Bu ilişki fazla sürmez" dese de ikilinin ilişkileri gün geçtikçe boyut değiştiriyor. Bir zamanlar Serenay Sarıkaya ile pozlar veren baba Pamir Bürsin, şimdi yeni müstakbel gelini Hande Erçel'i takibe başladı.
AİLELER DEVREYE GİRDİ
Geçtiğimiz hafta tatil için Bodrum'a giden Erçel'e Kerem Bürsin ve ailesi de eşlik etti. Önceki gün sevgilisinin ailesiyle yemekte buluşan Erçel, Bürsin'den sonra babasının da gönlünü kazandı. Baba Pamir Bürsin, oğlunun sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyadan takibe aldı...
Daha önce Kerem Bürsin'in annesi Hande Erçel'i takibe almış, Erçel'in babası da Kerem Bürsin'i takibe almıştı. Bu hamleler "Evlilik yakın?" dedirtti! Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşarken de Bürsin Ailesi güzel oyuncuyla çok iyi anlaşıyordu.