Hande Erçel’in bikinili pozu beğeni butonunu çökertti Kerem’in eli gündeme bomba gibi düştü! Açıldıkça açılan Hande’ye bakın!

GİTTİ SERENAY GELDİ HANDE

Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir yıl boyunca aşk iddialarını yalanladıktan sonra bu yaz Maldivler tatilinde ilan-ı aşk etmişti. Kimileri "Bu ilişki fazla sürmez" dese de ikilinin ilişkileri gün geçtikçe boyut değiştiriyor. Bir zamanlar Serenay Sarıkaya ile pozlar veren baba Pamir Bürsin, şimdi yeni müstakbel gelini Hande Erçel'i takibe başladı.