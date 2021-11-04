Haluk Levent’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer klibinde oynattığı o isimle...
Haluk Levent'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer klibinde oynattığı o isimle... İlk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şarkıcının özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Haluk Levent'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının 2004 – 2017 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Haluk Levent'in eski eşi...
İlk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçmeye hazırlanan Haluk Levent'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da milyonların gönlünü fetheden Levent'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Haluk Levent'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Haluk Levent'in eski eşinin "Hani Benim Olacaktın' adlı şarkısının klibinde oynadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATMIŞTI!
Şarkıcının eski eşi, verdiği bir röportajda Haluk Levent ile tanışma hikayesini şu şekilde anlatmıştı: "Edirne'de bir barda onu dinlediğimde tanıştık. Arkadaş olduk. Aramızda güçlü bir bağ var. Şu an okuyorum, evliliği de ileri yıllarda düşünüyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz"