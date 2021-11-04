Haluk Levent’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer klibinde oynattığı o isimle...

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATMIŞTI!

Şarkıcının eski eşi, verdiği bir röportajda Haluk Levent ile tanışma hikayesini şu şekilde anlatmıştı: "Edirne'de bir barda onu dinlediğimde tanıştık. Arkadaş olduk. Aramızda güçlü bir bağ var. Şu an okuyorum, evliliği de ileri yıllarda düşünüyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz"