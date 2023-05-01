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Hakan Ural'ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!

Hakan Ural'ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
01.05.2023 12:23 - Son Güncelleme: 01.05.2023 12:23

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16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 1988-1999 şarkıcı Sibel Can ile evli kalan Ural, oğlu Engincan Ural ve kızı Melisa Ural'ı genç yaşta kucağına aldı. 2005'te ise Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Gisela Ural adında bir evladı daha oldu. Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak 17 yaşında velayetine geçebildiği babası Selçuk Ural'ın sözleriyle gündeme geldi. Selçuk Ural'ın "Benim öyle bir oğlum yok" sözlerinin ardından Hakan Ural'ın annesi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş...

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