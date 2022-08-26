Haberler Magazin Videoları Hakan Ural ‘baba-kız’ deyip biricik evladı Gisela ile birlikte paylaştı! İlk yorum abla Melisa Ural’dan...

Hakan Ural ‘baba-kız’ deyip biricik evladı Gisela ile birlikte paylaştı! İlk yorum abla Melisa Ural’dan...

Hakan Ural ‘baba-kız’ deyip biricik evladı Gisela ile birlikte paylaştı! İlk yorum abla Melisa Ural’dan...
26.08.2022 00:29 - Son Güncelleme: 26.08.2022 00:57

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16 yaşında başladığı mankenlik kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken delice aşık olduğu şarkıcı Sibel Can ile nikah masasına oturdu ve genç yaşta iki evlat sahibi oldu. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can'dan 1999'da boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural'ın bu evlilikten de bir çocuğu oldu. Engincan Ural, Melisa Ural ve Gisela Ural adında üç evladı olan ünlü sunucu, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Ural, Ezgi Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Gisela ile peş peşe fotoğraflarını yayınladı. 2 ay sonra kızına kavuşan Ural'ın 'kumral gitti sarışın geldi' notunu eklediği paylaşımına ilk yorum Melisa'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızı Gisela ve Melisa'nın o yorumu...

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