Hadise'nin tacizci sapığı yine ortaya çıktı! Cinsel içerikli e-mailler ve giydiği bütün her şeyi...

Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" diyerek dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu.
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