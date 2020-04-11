Hadise'nin tacizci sapığı yine ortaya çıktı! Cinsel içerikli e-mailler ve giydiği bütün her şeyi... 11.04.2020 12:46

Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" diyerek dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu.

Hadise'nin tacizci sapığı yine ortaya çıktı! Cinsel içerikli e-mailler ve giydiği bütün her şeyi...