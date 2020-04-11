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Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim | Video

Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim | Video

11.04.2020 15:22

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, ilk çocukları Hamza Arda Turan'ı 2018 yılında kucaklarına almıştı. Çift kısa bir süre sonra da ikinci bebeklerini beklediklerini açıkladı. Aslıhan Doğan Turan şu an 6,5 aylık hamile ve ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Aslıhan Doğan Turan, hakkında merak edilenleri anlattı. İşte o açıklamalar.


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