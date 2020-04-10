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Hadise'nin tacizci sapığı yine ortaya çıktı! Cinsel içerikli e-mailler ve giydiği bütün her şeyi...

Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" diyerek dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu.

10.04.2020 09:25 - Son Güncelleme: 10.04.2020 09:45
Hadise'nin tacizci sapığı yine ortaya çıktı! Cinsel içerikli e-mailler ve giydiği bütün her şeyi...

Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu

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Hadise'nin tacizci sapığı yine ortaya çıktı! Cinsel içerikli e-mailler ve giydiği bütün her şeyi...

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hadise, geçtiğimiz aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık da, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Hadise'nin tacizci sapığı yine ortaya çıktı! Cinsel içerikli e-mailler ve giydiği bütün her şeyi...

YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA
Günaydın'da yer alan habere göre; aynı hayranının kendisini taciz etmeye devam ettiğini ileri süren Hadise, yeniden savcılığa başvurdu.

Hadise'nin tacizci sapığı yine ortaya çıktı! Cinsel içerikli e-mailler ve giydiği bütün her şeyi...

Hadise, hayranının, oturduğu siteye girmeye çalıştığını, ikamet ve iş yeri adreslerine kargo yoluyla aşk mektupları gönderdiğini belirtti. Savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı.

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