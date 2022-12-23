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Hadise'nin sütyensiz 'tbt'sine karşı eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay havuz paylaşımı!

Hadise'nin sütyensiz 'tbt'sine karşı eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay havuz paylaşımı!
23.12.2022 12:26 - Son Güncelleme: 23.12.2022 12:26

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Hadise'nin sütyensiz 'tbt'sine karşı eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay havuz paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı, "Misillemenin böylesi..." yorumları havada uçuştu. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan şarkıcı son dönemde kendini yeniliyor. Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen Hadise son dönemde arkadaşlarıyla eğleceden eğlenceye koşuyor. Paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çeken Hadise Instargam'dan iç çamaaşırsız eski karelerini paylaştı, ardından Mehmet Dinçerler'den gelen havuz 'tbt'si ikilinin takipçilerini harekete geçirdi.

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