Aleyna Tilki yalan mı söyledi? "Ses telleri yırtılmadı konser teklifi alamadı" Bu iddia çok su götürür Yılbaşı için teklif alamayınca...

Aleyna Tilki iki gün üst üste aynı kıyafetlerle, alkollü bir şekilde görüntülenmişti. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece giydiği kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenilmişti. Sosyal medyada verdiği cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde de ses tellerinin yırtıldığını bu yüzden bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurmuştu. Ancak bugün ortaya atılan bir iddia çarşı pazarı karıştırdı.