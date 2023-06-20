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Hadise ve Murda'nın sarmaş dolaş dansı sosyal medyada gündem oldu!

Hadise ve Murda'nın sarmaş dolaş dansı sosyal medyada gündem oldu!
20.06.2023 20:02 - Son Güncelleme: 20.06.2023 20:04

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Hadise ve Murda'nın sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde özel hayatı, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Murda ile partnerliğiyle de sık sık gündeme geliyor. İkili arasında aşk iddiaları her geçen gün daha da çok konuşuluyor. Çok yakın arkadaş olduklarını belirten Hadise ile Murda'nın sahne performansı ortalığı yıktı geçti. İkilinin çıkan görüntülerine kimileri 'Arkadaşlar arasında olur böyle.' derken kimileri 'Havada aşk kokusu var.' yorumunda bulunuyor. İşte Murda'nın Hadise'ye 'Seni çok seviyorum' dediği o anlar ve Hadise'nin Murda ile dansı...

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