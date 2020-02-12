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Hadise ifşanın ardından yaptığı paylaşımla olay oldu! Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti, o sözler şok etti

Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın sevgili olduğuna yönelik ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan oyuncu 'Kaan Yıldırım ile Hadise sevgili mi?' sorusu internette en çok aratılan konular arasına girdi. "Benimle aynı işi yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biriyse sıcak bakabilirim." diyen Hadise'nin Instagram hesabından siyah beyaz bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya atılan bu iddia herkesi şoke etti. Sosyal medya ve magazin gündemi Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yaşıyor şeklinde çalkalanırken, ünlü şarkıcının yaptığı yeni paylaşım iddiaların doğru olduğu yönünde yorumlara neden oldu. İşte Hadise'nin o paylaşımı...

12.02.2020 17:40 - Son Güncelleme: 12.02.2020 17:45
Hadise ifşanın ardından yaptığı paylaşımla olay oldu! Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti, o sözler şok etti

Hadise ile Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Hadise, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda aşk hayatından bahsetmişti. Son dönemde yaptığı paylaşımlar ve giydiği iddialı elbiselerle gündeme gelen Hadise ile ilgili şaşırtan bir detay gözlerden kaçmadı.

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Hadise ifşanın ardından yaptığı paylaşımla olay oldu! Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti, o sözler şok etti

Uzun bir süredir adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kalpli paylaşımlar yapan Hadise'nin yanındaki köpeğin, Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.

Hadise ifşanın ardından yaptığı paylaşımla olay oldu! Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti, o sözler şok etti

Yıldırım'ın fotoğraflarından köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikiliyi aşk dedikodularına karıştırdı.

Hadise ifşanın ardından yaptığı paylaşımla olay oldu! Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti, o sözler şok etti

Hadise, Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor iddiasının ortaya çıkmasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şoke etti. Makyajsız hali ile siyah beyaz video çeken Hadise, Reynmen'in Leila şarkısını dinleyip söylediği anları paylaştı. Sözleri ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. İşte Reynmen'in Leila şarkısının sözleri...

Hadise ifşanın ardından yaptığı paylaşımla olay oldu! Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti, o sözler şok etti

REYNMEN – LEİLA ŞARKI SÖZÜ

Leila ah Leila ah
Eyvah Eyvah
Leila ah Leila ah
Sana mecburum ama geri dönemem
Eyvah Eyvah
Ona yine geceleri zehir edemem
Leila ah Leila ah
Sana mecnunum ama seni bilemem
Olmaz olmaz
Zorla yine sana beni sev diyemem

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