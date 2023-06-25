Haberler Magazin Videoları Hadise ifşa oldu Serkan Altunorak ile o görüntüsü olay! "Bakışlara bakın" Sosyal medya çalkalandı Mehmet Dinçerler ve Murda'dan sonra yeni aşk mı?

Hadise ifşa oldu Serkan Altunorak ile o görüntüsü olay! "Bakışlara bakın" Sosyal medya çalkalandı Mehmet Dinçerler ve Murda'dan sonra yeni aşk mı?

Hadise ifşa oldu Serkan Altunorak ile o görüntüsü olay! "Bakışlara bakın" Sosyal medya çalkalandı Mehmet Dinçerler ve Murda'dan sonra yeni aşk mı?
25.06.2023 10:01

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Hadise ifşa oldu Serkan Altunorak ile o görüntüsü olay! Sosyal medya "Bakışlara bakın" yorumlarıyla çalkalandı Mehmet Dinçerler ve Murda'dan sonra yeni bir aşk mı doğuyor? Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı Hadise özel hayatıyla son dönemde gündemden düşmüyor. Aynı projede yer aldığı ve 'arkadaşım' dediği Murda ile samimi halleriyle adı aşk dedikodularına karışan Hadise Bodrum tatilinde fena görüntüler verdi. Bir derginin davetine katılan Hadise, oyuncu arkadaşlarıyla eğlenirken kameralara takıldı. Hadise ile Serkan Altunorak'ın arasındaki samimiyet ise yeni aşk iddialarına neden oldu. İşte o anlar...

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