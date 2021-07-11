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Hadise ‘Hay Hay’ şarkısının 15 milyon izlenmesini dans ederek kutladı!

Hadise ‘Hay Hay’ şarkısının 15 milyon izlenmesini dans ederek kutladı!
11.07.2021 01:16 - Son Güncelleme: 11.07.2021 01:24
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Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayranları, Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise'den bir açıklama beklerken ünlü şarkıcı bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Aşk haberlerine kulak tıkayan şarkıcı, siyah mini elbisesi ile dans ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. 'Hay Hay' adlı şarkısının 15 milyon dinlenmesini kutlayan Hadise dans şovuyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin dans şovu…


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