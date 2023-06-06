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Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı!

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı!
06.06.2023 22:24 - Son Güncelleme: 06.06.2023 22:25

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Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan ve kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer aldı. Filmde Akil Hoca'yı canlandıran Akil Öztuna'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 18 Kasım 1976 tarihinde vefat eden merhum sanatçının özellikle ailesi merak konusu oldu. Öztuna'nın ünlü oyuncunun babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Akil Öztuna'nın Binbir Gece dizisinde de yer alan kendisi gibi oyuncu kızı...

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Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

AKİL ÖZTUNA

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

AKİL ÖZTUNA VE KIZI AYTAÇ ÖZTUNA

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