2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında”

10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile 5 yıl önce evlenen Seray Sever, 2022 Nisan ayında ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Alya ve Sofia adlarında iki kızı olan Sever, bebekleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Sever, cesaretini konuşturarak en doğal halini paylaştı. Seray Sever'in paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken "Kim der 50 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...