Güzelliği büyülüyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Melike İpek Yalova...

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Müjgan hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjganı Melike İpek Yalova, güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında. Oyunculuğu ve güzelliği ile herkes büyüleyen Melike İpek Yalova, şöhret basamaklarını hızla çıkarken özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı hakkındaki şaşırtıcı bilgiler...

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Müjgan hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjganı Melike İpek Yalova, güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında.

Oyunculuğu ve güzelliği ile herkes büyüleyen Melike İpek Yalova, şöhret basamaklarını hızla çıkarken özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı hakkındaki şaşırtıcı bilgiler...

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Melike İpek Yalova'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)

Murat Ünalmış: Kayseri



Ahu Tuğba: İstanbul

Necati Şaşmaz: Elazığ

Nihat Nikerel: Çorum



Nurgül Yeşilçay: Afyon



Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı



Hilal Altınbilek - İzmir



Bensu Soral - Bursa



Tamer Karadağlı - Kars

Burak Özçivit - Gaziantep



Didem Balçın - Ankara

Celal Yonat - Sivas



Hadise - Sivas



Alparslan Özmol - Bursa



Songül Karlı: Tokat