Haberler Magazin Videoları 'Güzel rekabet' Kerem Bürsin’in eski ve yeni aşkı sosyal medyada kapıştı! Hande Erçel Serenay Sarıkaya'ya fark attı

'Güzel rekabet' Kerem Bürsin’in eski ve yeni aşkı sosyal medyada kapıştı! Hande Erçel Serenay Sarıkaya'ya fark attı

'Güzel rekabet' Kerem Bürsin’in eski ve yeni aşkı sosyal medyada kapıştı! Hande Erçel Serenay Sarıkaya'ya fark attı
19.08.2021 17:21
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Kerem Bürsin’in eski ve yeni aşkı sosyal medyada kapıştı. Kırmızı mayosuyla poz veren Hande Erçel’den kısa süre sonra Serenay Sarıkaya da kırmızı bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Erçel’in beğeni sayısı Serenay’ı 10’a katladı


Güzel oyuncular Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, paylaştıkları pozlarla sosyal medyayı karıştırdı. Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün modacı Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımı kırmızı bir mayokini ve kot şort ile poz verdi. Bu cesur karesini Instagram'dan paylaşan Erçel'den sonra, Kerem Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya da boş durmadı.

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