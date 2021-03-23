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Güzel oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı! Son durumu nedir…

Güzel oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı! Son durumu nedir…
23.03.2021 17:53
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Güzel oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Onur Bay gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi. 15 yıldır devam eden dizide Zeliş karakterine can veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı.

BİR HAFTADIR SETE GİTMİYORDU

Çekimlerini tamamladığı için bir haftadır sette olmayan Geyik, ateşi yükselince test yaptı. 30 yaşındaki oyuncu test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya girdi.

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