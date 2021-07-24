Haberler Video Magazin Videoları Güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi kim merak ediliyordu o da ünlü bir oyuncu çıktı!

Güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi kim merak ediliyordu o da ünlü bir oyuncu çıktı!

Güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi kim merak ediliyordu o da ünlü bir oyuncu çıktı!
24.07.2021 18:15
Ana Sayfa 00:23
Yusuf Güney taksiciyle kavga...
Ana Sayfa 04:08
Tüm fondaşlar deşifre olmalı!
Ana Sayfa 01:31
Fonlanan medyanın yönetimi de...
Ana Sayfa 03:37
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya...
Ana Sayfa 00:57
"Okullar ne zaman açılacak?...
Ana Sayfa 00:39
Berfu Yenenler kocasının...
Ana Sayfa 01:30
PKK'nın kadın istismarından...
Ana Sayfa 02:01
Firari yarbayın Akıncı...
Ana Sayfa 00:26
Hastanede panik! Silahını alıp...
Ana Sayfa 02:10
Büyükşen cinayetinde asıl...
Ana Sayfa 01:57
Antalya'da zabıta ekipleri...
Ana Sayfa 00:16
Merve Dizdar tatil...

Geride bıraktığımız sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri de Kardeşlerim oldu. atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim,kısa sürede çok sevildi. Dizinin yayınlandığı cumartesi akşamlarında izleyici ekran başına kilitleniyor. Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kardeşlerim oyuncularına da yaradı. Özellikle dizinin genç yıldızları, kariyerlerinin zirvesine çıktı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Melisa Atakul karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu. Damlasu İkizoğlu hakkında araştırma yapanlar partneriyle karşılaştı. Sık sık paylaşım yapan Damlasu İkizoğlu'nun büyük aşkı bakın kim.


Magazin Videoları