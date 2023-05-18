Gupse Özay’ın son haline bakın hayran bıraktı! 8 ay önce anne olmuştu! Barış Arduç’un 3 yıllık eşi parmak ısırttı! “Tığ gibi olmuş..."

Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2020 yılında 6 senelik aşklarını evlilikle taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç, pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin 2'nci yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift, önceki gün vatandaşlık görevlerini yapmak üzere oy vermeye gittikleri okulda görüntülendi. Kameralara poz veren ünlü çiftten Gupse Özay'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. 8 ay önce doğum yapan Özay için "Tığ gibi olmuş", "Annelik yaramış" yorumları yapıldı. İşte Gupse Özay'ın son hali...