Gülşen'in iç çamaşırlı ev temizliği sosyal medyayı salladı! Sütyenle temizlik yapınca yer yerinden oynadı

18.06.2020 17:40

Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'deki evini kapatıp Türkiye'ye dönmüştü. Gülşen, bu kez ev süpürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına "Sabaha dek süpüreceğim" yazdı. İşte Gülşen'in sosyal medyayı sallayan sütyenli temizlik paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'deki evini kapatıp Türkiye'ye dönmüştü.

Salgından korunmak için uzun süredir evden dışarı çıkmayan Gülşen, bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaptı. Gülşen son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir video paylaştı.

Gülşen, bu kez ev süpürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına "Sabaha dek süpüreceğim" yazdı.

Eşi Ozan Çolakoğlu, verdiği bir röportajda "Gülşen hem işte hem de konut işlerinde çok iyi" demişti.