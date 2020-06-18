Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıklayıp verdi veriştirdi: Bu şerefsizler...

18.06.2020 22:48

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı geride bıraktığımız günlerde. Kuşum Aydın olay yaratan açıklamalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Bir Youtube kanalına konuk olan Kuşum Aydın hem vasiyetini açıkladı hem de verdi veriştirdi.

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı geride bıraktığımız günlerde. Kuşum Aydın olay yaratan açıklamalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Bir Youtube kanalına konuk olan Kuşum Aydın hem vasiyetini açıkladı hem de verdi veriştirdi.

KUYUMU KAZDILAR

Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan Kuşum Aydın, Youtube'da katıldığı 'Sansürsüz' programında sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu anlattı. Aydın, "Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Vasiyetini açıklayan Aydın "Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma: 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA YERDE YAŞAYAMAM

Uzun bir süre Almanya'da yaşayan Kuşum Aydın; "Türkiye'den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok!" şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI'YA BAŞVURACAĞIM DEMİŞTİ

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.