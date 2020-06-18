Sinem Kobal denizden çıktı eşi Kenan İmirzalıoğlu'na koştu! İşte hamile olan Sinem Kobal'ın çok konuşulan fotoğrafı...

18.06.2020 11:50

Sinem Kobal Instagram'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı. 5 aylık hamile olan Sinem Kobal'a geçtiğimiz günlerde eşi İmirzalıoğlu tatil sürprizi yapmıştı. Marmaris Selimiye'de bir otelin iki odasını tutan Kenan İmirzalıoğlu bugün yeni yaşını kutladı. Eşi Sinem Kobal ise Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu yazdı. Kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın denizden çıktıktan sonra Kenan İmirzalıoğlu'na olan sevgisini gösterirken çekilen fotoğrafa beğeni ve yorum yağmuru yağdı.