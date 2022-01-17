Gülşen'in iç çamaşırını sergilediği transparan sahne kıyafetine canlı yayında blurlu sansür! ''Striptizci oldu çıktı başımıza''

Gülşen'in sahne kıyafetine Ebru Polat'ın olay yorumununun ardından Seren Serengil de tepkisiz kalmadı! Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Gülşen'in son sahne kostümü sosyal medyada İzzet Yıldızhan'ın sözlerine cevap olarak değerlendirildi. Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için, "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" demişti. Gülşen'e gelen tepkiler arasında en dikkat çeken Ebru Polat olmuştu. Polat'ın ardından Seren Serengil de sessizliğini bozdu, bakın neler söyledi.

"STRİPTİZ KIYAFETİ GİBİ..."

Gülşen'in sahne kıyafetine Ebru Polat'ın olay yorumunun ardından Seren Serengil de tepkisiz kalmadı! Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede de külot giymeyin ama ya" sözlerine gönderme yaparak Gülşen'i eleştirdi. Eleştirisinde Serengil şunları söyledi:

"Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız."