Gülşen'in iç çamaşırını sergilediği transparan sahne kıyafetine canlı yayında blurlu sansür! ''Striptizci oldu çıktı başımıza''

Gülşen'in iç çamaşırını sergilediği transparan sahne kıyafetine canlı yayında blurlu sansür! Konserlerinde tercih ettiği cüretkar sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine magazin basınının gündemine oturdu. İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede külot ve mayo da giymesinler ya" çıkışına cevap vermeyen Gülşen, transparan elbisesiyle ve yaptığı kalça dansıya adeta eleştirilere cevap verdi. Son görüntü ardından Gülşen'e gelen tepkiler had safhaya ulaştı. Söylemezsem Olmaz programında görüntüler blurlanıp yayınlanırken Seren Serengil olay görüntülere sessiz kalamadı ve ''Striptizci oldu çıktı başımıza'' diyerek bomba bir tepkiye imza attı. İşte o anlar...