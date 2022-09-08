Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’la aynı filmde…

Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam'a merhaba diyen Gülşen Bubikoğlu; Gırgıriye serileri, Ölmeyen Şarkı, Kördüğüm ve Paramparça gibi yapımlarda yer aldı. Ancak 'Gülşen Bubikoğlu' denilince akla gelen ilk film, oyuncunun Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği 1975 yılı yapımı Ah Nerede oldu. Tarık Akan'ın yanı sıra Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Müjdat Gezen gibi isimlerle sayısız filmde oynayan Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Usta oyuncu, şimdi ise kardeşiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bubikoğlu'nun kız kardeşi Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismi çıktı. Bakın hangi Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşiymiş...