RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’la aynı filmde…

Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’la aynı filmde…

Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’la aynı filmde…
23.04.2022 00:15 - Son Güncelleme: 23.04.2022 00:18

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:20
HDP’li Garo Paylan’dan '1915'...
Magazin 01:02
Baba 11. bölüm fragmanı...
Magazin 00:33
Acun Ilıcalı böylesini ne...
Magazin 00:21
Hadise hamile mi? O hamle...
Magazin 00:18
Kaan Yıldırım’la Londra’da...
Magazin 01:14
İnanılmaz değişimini ağızları...
Magazin 01:58
Ebru'nun eski eşiyle aşk mı...
Magazin 00:48
Teşkilat 44. bölüm fragmanı...
Magazin 06:33
İbo Show’da, Hüseyin Kağıt...
Magazin 00:38
Survivor All-Star'da Nagihan...
Magazin 00:45
Üç Kız Kardeş 10. bölüm...
Magazin 00:14
Gülşen’den Aleyna Tilki’nin...

Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam'a merhaba diyen Gülşen Bubikoğlu; Gırgıriye serileri, Ölmeyen Şarkı, Kördüğüm ve Paramparça gibi yapımlarda yer aldı. Ancak 'Gülşen Bubikoğlu' denilince akla gelen ilk film, oyuncunun Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği 1975 yılı yapımı Ah Nerede oldu. Tarık Akan'ın yanı sıra Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Müjdat Gezen gibi isimlerle sayısız filmde oynayan Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Usta oyuncu, şimdi ise kardeşiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bubikoğlu'nun kız kardeşi Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismi çıktı. Bakın hangi Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşiymiş...

Magazin Videoları
SON DAKİKA