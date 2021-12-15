Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun gözünden sakındığı eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna dahil olan Toygan Avanoğlu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Her iki yapımda da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Avanoğlu'nun özel hayatı ise merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Toygan Avanoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Toygan Avanoğlu'nun şarkıcı ve oyuncu olan eşi...