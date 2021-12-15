Haberler Magazin Videoları Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun kızının annesi hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun kızının annesi hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun kızının annesi hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
15.12.2021 14:14

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:07
Metro istasyonunda inanılmaz...
Ana Sayfa 06:32
AK Parti'den flaş 'Ekonomik...
Ana Sayfa 01:25
İlginç yangın söndürme anları...
Ana Sayfa 01:46
Dekolte savaşına Serenay...
Ana Sayfa 03:56
50 ilde stokçuluk operasyonu!
Ana Sayfa 01:37
Kartepe'de beklenen kar yağışı...
Ana Sayfa 00:39
Moda'da iğrenç olay, önce...
Ana Sayfa 00:16
Adamlar aileni öldürmek için...
Ana Sayfa 02:24
Yağmur yağdı trafik...
Ana Sayfa 01:20
Adana'da dehşet! Tartıştığı...
Ana Sayfa 02:58
11 araç birbirine girdi!...
Ana Sayfa 01:36
SİHA Sezgin ile HDP'li...

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun gözünden sakındığı eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna dahil olan Toygan Avanoğlu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Her iki yapımda da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Avanoğlu'nun özel hayatı ise merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Toygan Avanoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Toygan Avanoğlu'nun şarkıcı ve oyuncu olan eşi...

Magazin Videoları
SON DAKİKA