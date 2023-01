Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya ile müstakbel eşi evlilik yolunda ilk adımı attı! Bakın kiminle evleniyor...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla nişanlandığını duyurdu.

Art arda paylaşımlarda bulunan Yılmazkaya, "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha da güzel olsundu" ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlarda oyunculukla yakından ilgisi olduğu için çeşitli tiyatro kurslarına giden Meltem Yılmazkaya, kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında 'Aile Saadeti' adlı televizyon dizisi ile geçti ancak kariyerindeki asıl sıçrayışı Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla yaşadı.

Söz konusu programda Mehtap karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık sevenlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun son yaptığı paylaşım ise yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, müzisyen sevgilisi Kadir Dogan ile kumsalda verdiği sarmaş dolaş pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Fena aşka geldi! Kumsalda sarmaş dolaş paylaştı

Yılmazkaya, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Bir hikayenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz, arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz, her hikaye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz! Her şey emek, her şey inanç, her şey umut! Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz! Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu! Çek içine! Nefes! Misim"

Ünlü oyuncunun takipçileri, binlerce beğeni alan paylaşıma "Çok yakışıyorsunuz", "Her şey güzel gönlüne göre olsun", "En tatlılar" yorumlarını yaptı.