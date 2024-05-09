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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 18:46 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 18:52

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı!

Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a da delice aşık oldu ve sessiz sedasız evlendi. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adların da iki evladı oldu. 1999 yılında Hakan Ural ile boşanan Sibel Can, bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir Aksüt isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aksüt, ablası Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Koca delikanlı olan Emir'in son hali ise görenleri şaşkına çevirirken "Karizmanın vücut bulmuş hali", "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı. İşte Sibel Can'ın 3 numarası Emir Aksüt'ün son hali...

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