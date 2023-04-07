RAMAZAN İMSAKİYE
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Gülben Ergen’den üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Gülben Ergen’den üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
07.04.2023 09:31 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:33

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Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan ve ardından müzik dünyasına adım atan Gülben Ergen, ortaya koyduğu işlerin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evli kalan ve üç evladı olan Ergen, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Şarkıcının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Mustafa Erdoğan ise çocukları Atlas, Ares ve Güney'le birlikte soluğu eski eşinin yanında aldı. Öte yandan Gülben Ergen'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamada geldi.

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