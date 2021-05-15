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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşındadır? Hangi dizilerde rol aldı…

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşındadır? Hangi dizilerde rol aldı…
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Gönül Dağı dizisinin Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte tüm detaylar...


GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

Bulgaristan'da dünyaya gelen oyuncu, çocukluğunu Bulgaristan'da geçirdikten sonra daha sonrasında süper model yarışmasına katılarak yarışmanın sonucunda Ford Modeli seçilmiştir. 2012 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Terazi burcu ve aynı zamanda yeşil göz rengine sahiptir. Oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Daha sonrasında aynı şekilde ekranlarda pek çok farklı projede yer alarak oyunculuk alanında kendini geliştirmeye devam etmiştir.

GÜLSİM ALİ İLHAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.76 m

Kilo: 54

GÜLSİM ALİ İLHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gönül Dağı,

Payitaht,

Yüzleşme ,

Diriliş Ertuğrul,

Hanım Köylü

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