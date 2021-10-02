Gönül Dağı Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, eski hali nasıldı?

Gönül Dağı dizisinin Ramazan karakteri Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılmaktadır. Cihat Süvarioğlu'nun geçmişte fazla kilolu olduğu fotoğraflar sosyal medyada sıklıkla paylaşılmaktadır. Peki ama Gönül Dağı Ramazan kimdir?

Gönül Dağı Ramazan kimdir?



Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat vermektedir. Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilmektedir. Doğal bir karakter olan Ramazan kalpleri kazanarak hayallerinin peşinden gider. Ramazan'ın bu yolculuğu aşkla sonuçlanacak.

Cihat Süvarioğlu kimdir?

23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğan Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Gösteri Sanatları Merkezi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı.

Rol aldığı projelerden bazıları şöyle:

Ver Parayı! / 2019

Avrupa / 2015

Öğüt / 2013

Yarım Kalan Aşklar (TV Dizisi 2020)

Gönül Dağı (TV Dizisi 2020)

İki Şafak Arasında / Between Two Dawns (Doktor, Sinema Filmi 2020)

Değişen Bir Dünyaya Karşı (İhsan, Kısa Film 2019)

Kronoloji (Faruk, Sinema Filmi 2019)

Yüzleşme (TV Dizisi 2019)

Masal Çiçeği (TV Dizisi 2019)

Hakan: Muhafiz (Yasin, TV Dizisi 2019)

Bartu Ben (TV Dizisi 2018)

Kelebekler (Mezarcı, Sinema Filmi 2018)