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Haberler Magazin Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, özellikle Instagram hesabında yayınladığı cüretkar pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Derin dekolteli kıyafetlerinin içine sütyen giymeden verdiği pozlarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, yine kural bozmadı. Vuslateri, derin dekolteli kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeden verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Vuslateri'nin bu paylaşımı da diğer iddialı pozları gibi kısa sürede gündem oldu. İşte Gonca Vuslateri'nin çok konuşulan o pozu...

25.08.2021 23:55 - Son Güncelleme: 25.08.2021 23:55
Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iç çamaşırsız paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, siyah derin dekolteli kıyafetinin içine sütyen giymeden verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımı kısa sürede gündem olurken Vuslateri, iddialı pozu nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Sosyal medya kullanıcıları, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Vuslateri'ne tepki gösterdi.

Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Öte yandan Vuslateri, paylaşımına düştüğü "Siyah en çok geceye yakışıyor. Ne düşüncede ne de kalpte barınabilir... İyi geceler" notuyla da dikkat çekti.

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