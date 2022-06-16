Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'la yol kenarında aşka geldi!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçen yıl Emir Ersoy'un geçtiğimiz yıl yayınlanan "1977 Sezen'li Şarkılar" albümünde bir şarkı seslendirmiş ve ikili stüdyo çalışmaları sırasında yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen Şubat ayında Alaçatı'da nikah masasına oturan ünlü çiftten Gökçe Bahadır, sosyal medyada son yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yolda giderken eşiyle mola veren Bahadır, Aksoy ile sarmaş dolaş dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun o paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan paylaşımı...