Galatasaraylı yıldız Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ve çocuklarıyla işte burada yaşıyor! Saray yavrusu evde Fatih Terim detayı...
Galatasaraylı yıldız Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan Youtuber oldu, takipçilerine evinin kapılarını açtı. 2018 yılında futbolcu Arda Turan ile evlenen ve aynı yıl içinde ilk oğlu Hamza Arda'yı, geçtiğimiz Haziran ayında ise ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, 6 ay önce taşındıkları evinin her detayı ile bizzat ilgileniyor. Çocukları için özel alan olmasına dikkat eden Turan çiftinin evindeki Fatih Terim detayı dikkatlerden kaçmadı. Fatih Terim tarafından Arda Turan'a hediye edilen bir formanın tablo olarak asılması videonun en dikkat çeken anlarından biri oldu. İşte Arda Turan ve ailesinin yaşadığı saray yavrusu...
SARAY YAVRUSU EVDE DİKKAT ÇEKEN FATİH TERİM DETAYI...
Galatasaraylı yıldız Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ve çocuklarıyla işte burada yaşıyor!
Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan, YouTube kanalındaki son videosunda ev turu yaptı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.
Turan evinin salonundan başlayan Turan, "Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası" dedi.
Altı ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.