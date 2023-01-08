Haberler Magazin Videoları Kısmetse Olur Cansel çırılçıplak havuza girince olanlar oldu! O görüntüye sosyal medyada tepki yağdı: "Bu kadarı da pes artık"

Kısmetse Olur Cansel çırılçıplak havuza girince olanlar oldu! O görüntüye sosyal medyada tepki yağdı: "Bu kadarı da pes artık"

Kısmetse Olur Cansel çırılçıplak havuza girince olanlar oldu! O görüntüye sosyal medyada tepki yağdı: "Bu kadarı da pes artık"
08.01.2023 11:13 - Son Güncelleme: 08.01.2023 11:15

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Kısmetse Olur Cansel çırılçıplak havuza girince olanlar oldu! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda tekrar yayınlanmaya başladı başlamasına ancak 5 yıl önceki yarışmacılar daha fazla konuşuluyor. Şimdilerde değişimleriyle sık sık sosyal medyada adından söz ettiren Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel Çördük, o döneme dair itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Cansel Çördük Instagram'dan çırılçıplak havuza girdiği anların videosunu paylaşınca olanlar oldu. Kısmetse Olur Cansel'in çırılçıplak görüntüsüne, "Bu kadarı da pes" yorumları yağdı.

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