Fırat Çelik ve yeğeninden bayram dansı!

24.05.2020 12:46

Oyuncu Fırat Çelik, Instagram paylaşımları ile karantina günlerinin en çok konuşulan ismi oldu. Yeğeni Ozi ile birlikte çektiği dans videolarını sosyal medyadan paylaşan Çelik, sergilediği figürlerle kısa sürede çok beğenildi ve kendisinden söz ettirmeye başladı. 39 yaşındaki Fırat Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı son dans videosu üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Bir süre önce Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, karantina günlerinin sıkıntısını dans ederek atıyor. Salgın nedeniyle Paris'te açtığı restoranı kapatmak zorunda kalan oyuncu, "evde kal" çağrısına uyarak evinde vakit geçiriyor. Karantina sürecinde yeğeni Ozi ile dans videoları çekip paylaşan Fırat Çelik, bayram dansı ile yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ev karantinası günlerinde ünlü isimler genellikle sosyal medya üzerinden sohbet programları yapmayı tercih ederken hayatını Fransa'da sürdüren oyuncu Fırat Çelik çok farklı bir yönünü ortaya koydu.

Yeğeniyle birlikte çektiği dans videolarını sosyal medyadan paylaşan Çelik, sergilediği figürlerle kısa sürede çok beğenildi ve kendisinden söz ettirmeye başladı.Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı son dans videosu üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.