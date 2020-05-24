Kemal Sunal filmi Kapıcılar Kralı bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!

24.05.2020 11:38

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden Kapıcılar Kralı, bayramlaşma sahnesi ile gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin dört bir yanında 2020 Ramazan Bayramı, corona virüs nedeni ile dijital ortamlar üzerinden kutlanıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı'ndaki bayramlaşma sahnesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Ramazan Bayramı bu yıl biraz buruk geçiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi corona virüs nedeni ile dijital platformlarda kutlanan Ramazan Bayramı mesajları içerisinde en dikkat çeken, Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kıralı filmindeki bayramlaşma sahnesi oldu.

Corona virüs nedeni ile sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar, sevdiklerinin Ramazan Bayramı'nı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kapıcılar Kralı'ndaki bayram sahnesi ile kutladı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan Kapıcılar Kralı bayram sahnesi gündeme bomba gibi düştü. Peki unutulmaz Yeşilçam filmi Kapıcılar Kralı nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu, Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Kapıcılar Kralı izleyenleri gülmeye doyuracak. Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu film Beyoğlu Cihangir'de çekilmiştir.