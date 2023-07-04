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Filozof Atakan'ın son haline bakın! Bir dönem akla gelen her yerdeydi 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar...

Filozof Atakan'ın son haline bakın! Bir dönem akla gelen her yerdeydi 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar...
04.07.2023 17:00 - Son Güncelleme: 04.07.2023 17:00

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Sosyal medyada ortaya çıkan videosu sonrası televizyonlardan, internette haber sitelerine kadar her yerdeydi Atakan Kayalar, nam-ı diğer Filozof Atakan. O dönem 10 yaşında olan ve 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Ancak sonrasında o dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir çocuğun üzerinden sosyal medyada bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz" diye konuşmuştu. Ardından ortalardan kaybolan Atakan Kayalar'ın, aylar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı.

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