Afra Saraçoğlu’nun tatil pozları sosyal medyayı salladı! Hayranlarından beğeni yağdı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Pek çok aşk iddiasının ardından Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu sonrasında annesiyle tatile çıktı. Bu tatilden paylaştığı fotoğraflar çok konuşulan Saraçoğlu'nun bir paylaşımında giydiği büstiyer olay yarattı. İşte Afra’nın tatil paylaşımları…