Feyza Aktan hakkında olay ses kaydı!

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor! Şiddet ve velayet nedeniyle karşılıklı davalar açan Feyza Aktan ile Özcan Deniz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin çocukları Kuzey'e bakan ve Feyza Aktan'dan şiddet gördüğü iddiasında bulunan bakıcının açıklamalarının ardından ses kayıtları ortaya çıktı. Seren Serengil, canlı yayında Feyza Aktan'ın küfürler ettiği ses kaydını yayınladı. Aktan'ın açıklamaları izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından yeniden barışan ikili, daha sonra şiddet ve velayet nedeniyle birbirlerine karşılıklı dava açtı.

Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in davaları sürerken ikilinin çocukları Kuzey'in bakıcısı şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Naz isimli bakıcı, şunları söyledi: "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu.

'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu"

ŞİDDET İDDİASI

Feyza Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığı da iddia eden Naz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu.

Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim"

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bakıcı Naz'ın açıklamalarının ardından Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği programda Aktan'ın yeni ses kayıtlarını yayınladı.

Seren Serengil, Aktan'ın tamamen rol yaptığını söyledi. Aktan'ın ses kaydından bakıcıya ağza alınmayacak küfürler ediyor.