Ezgi Mola dizideki rolünü eve taşıdı sevgilisi isyan etti!

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola hızını alamadı! Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı isyan ettirdi. Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola'yı gerçek hayatta da etkiledi. Bütün evi baştan aşağı temizleyen Ezgi Mola'nın sevgilisi ise o anları paylaşarak set ekibine seslendi. Ünlü oyuncunun o hallerini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

Sosyal medyada oldukça aktif olan ve milyonlarca takipçisi bulunan Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, oyunculuğunun hakkını verirken, sosyal medyada gündem yaratmaya da devam ediyor.

Ancak ünlü oyuncu bu kez sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın paylaşımlarıyla gündeme geldi. Aksakallı, tıpkı dizide oynadığı Safiye karakteri gibi tüm evi baştan aşağı temizleyen Ezgi Mola'nın o hallerini sosyal medya hesabında yayınlayarak set ekibine seslendi.

Ezgi Mola'nın çamaşır astığı evi süpürdüğü ve toz aldığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Aksakallı, "Korkuyorum Safiye bizim evde" dedi.

Art arda paylaşımlarda bulunan Mustafa Aksakallı, şunları söyledi: "Baktıkça gülesim geliyor, sinirlerim bozuldu… Rejiden beni duyan varsa bu kızı hemen sete çağırsın"