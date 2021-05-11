RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Ezgi Mola dizideki rolünü eve taşıdı sevgilisi isyan etti!

Ezgi Mola dizideki rolünü eve taşıdı sevgilisi isyan etti!

Ezgi Mola dizideki rolünü eve taşıdı sevgilisi isyan etti!
11.05.2021 19:21
Ana Sayfa 00:45
Ezgi Mola dizideki rolünü eve...
Ana Sayfa 05:11
Kadiköy’de ilk 11’ler belli...
Ana Sayfa 00:28
Filistinli çocuğun babasına...
Ana Sayfa 00:35
Kuruluş Osman 58. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:33
Beton mikserin kazanını...
Ana Sayfa 02:34
Sen neymişsin be hocam! Bir...
Ana Sayfa 00:33
EDHO'nun Emine'si Sevil Akı ve...
Ana Sayfa 03:30
Kaybolduğu 30 Nisan gecesi mi...
Ana Sayfa 00:24
Hande'nin ev pozu 'Kerem...
Ana Sayfa 00:55
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki...
Ana Sayfa 00:59
"Bir sabah gelecek kardan...
Ana Sayfa 02:34
Vaka haritasında dikkat çeken...

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola hızını alamadı! Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı isyan ettirdi. Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola'yı gerçek hayatta da etkiledi. Bütün evi baştan aşağı temizleyen Ezgi Mola'nın sevgilisi ise o anları paylaşarak set ekibine seslendi. Ünlü oyuncunun o hallerini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…


Sosyal medyada oldukça aktif olan ve milyonlarca takipçisi bulunan Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, oyunculuğunun hakkını verirken, sosyal medyada gündem yaratmaya da devam ediyor.

Ancak ünlü oyuncu bu kez sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın paylaşımlarıyla gündeme geldi. Aksakallı, tıpkı dizide oynadığı Safiye karakteri gibi tüm evi baştan aşağı temizleyen Ezgi Mola'nın o hallerini sosyal medya hesabında yayınlayarak set ekibine seslendi.

Ezgi Mola'nın çamaşır astığı evi süpürdüğü ve toz aldığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Aksakallı, "Korkuyorum Safiye bizim evde" dedi.

Art arda paylaşımlarda bulunan Mustafa Aksakallı, şunları söyledi: "Baktıkça gülesim geliyor, sinirlerim bozuldu… Rejiden beni duyan varsa bu kızı hemen sete çağırsın"

Magazin Videoları