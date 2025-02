Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 18:57

Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde vasiyetnamesinin açılma davası başladı. Sanatçının mirasının bir kısmını çeşitli vakıflara bağışladığı açıklanırken, Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt Tayfur kurumlar dışında bırakılan vasiyete itiraz etti.



Marmaris'in Adaköy Mahallesi'ndeki evinde yaşarken 15 Aralık 2024'te rahatsızlanarak Marmaris'te yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla'ya sevk edilen Ferdi Tayfur buradan da Antalya'ya sevk edilmişti. Antalya'da tedavi görmekte iken 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024'te noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, bugün Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Duruşmaya, eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt ve sanatçı Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur avukatları ile, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.



Açıklanan vasiyete göre, Ferdi Tayfur Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bırakıldı. Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi. Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okundu.



Vasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini beyan etti.



Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur Turanbayburt açıklanan vasiyetle ilgili olarak sanatçının kararına saygı duyduklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafaka'ya ve LÖSEV'e bağış yapması bizi mutlu etti. Çünkü bu, birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyor ve onur duyuyoruz" dedi.

Basın mensuplarının "Neden boşanmadınız?" sorusuna ise "Eşim öyle istedi" yanıtını verdi.



Sanatçının oğlu Turan Timur Tayfur ve Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un avukatı Edanur Yıldız Ülker, açıklanan vasiyete itiraz ettiklerini belirtti. TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na bırakılan mirastan gurur duyduklarını ifade ederek, "Şu an bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Buna ilişkin de şu anda bilgi vermeye gerek yok. Tuğçe Hanım da biraz rahatsız, biliyorsunuz hamile olduğu için. Şu an o da bu kadar erken olmasının şaşkınlığı içinde. Biz de aynı şekilde öyle olduk. İnşallah bir sonraki celsede katılır" dedi.



Vasiyete yapılan itirazın ardından 29 Nisan 2025 tarihinde vasiyet ile ilgili tekrar toplanılacağı öğrenildi.