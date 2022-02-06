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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eski kocası bakın kimmiş! Meğer oda ünlüymüş…

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eski kocası bakın kimmiş! Meğer oda ünlüymüş…
06.02.2022 00:16 - Son Güncelleme: 06.02.2022 00:18

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Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki bölümüne Ayhan Aşan, Tuğçe Tayfur, Ümit Yaşar, Cevher ve Sefa Doğanay konuk oldu. Programa konuk olan Tuğçe Tayfur'un özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ferdi Tayfur'un oyuncu Necla Nazır ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'un özellikle eski eşi merak edilerek "Tuğçe Tayfur'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. 33 yaşındaki Tayfur'un bir dönem ünlü şarkıcı ile evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Tuğçe Tayfur'un eski eşi bakın kimmiş...

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