Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 17:32

Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti ve bugün son yolculuğuna uğurlandı. Aralarındaki gerginliğe rağmen kızı Tuğçe Tayfur, babasını son görevini yerine getirerek Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geldi. Ancak, Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi. Gözalıcı, "O buraya gelmeyecek, onu kirletemezsin" diye bağırırken, Tuğçe Tayfur bu sözlere küfürle karşılık verdi. Elim olay sonrası cenazeden ayrılan Ferdi Tayfur'un 33 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır yaşanan kavga hadisesinden sonra olayı örnek gösterip hastaneye neden gitmedikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

NECLA NAZIR'DAN AÇIKLAMA

Tv100'de yer alan habere göre; Ferdi Tayfur'un 33 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Nazır, şu ifadeleri kullandı: "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum; Oradan birisi bağırdı, "Hastaneye niye gelmediniz? diye. Niye gelmediğimiz çok açık bir şekilde görüldü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım? Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar, ezbere konuşuluyor. Ne yayınlanıyorsa ona karşılık bir cevap oluyor"

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sürekli suskun kaldık. Bizim hiç kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu babasıyla düşman haline getirdiler. Böyle bir şey yok. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar, normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan, dirisine saygı duyar mıydı? Ona babasının elini öptürürler miydi? Etten duvar ördüler, yaklaştırmadılar. Herkes de gördü. Herkes de şu an şahit oldu. Biz neye uğradığımıza şaşırdık"