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Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un dansına tepki yağdı!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un dansına tepki yağdı!
16.10.2022 20:43 - Son Güncelleme: 16.10.2022 20:43

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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle ağızları açık bıraktı. Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle dans eden Çiros, kısa sürede gündem oldu. Kıyafeti ayrı kalça dansı ayrı olay olan fenomen gelin adayına "Az daha aç olmamış", "Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan Çiros'un son halini görenler de inanamadı. İşte Solmaz Çiros'un sosyal medyada tepki çeken o paylaşımı...

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