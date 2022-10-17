Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

Son dakika... Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Ünlü sanatçının ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Son ana kadar umut dolu olan Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ise akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu olduğu belirtildi. Son yolculuğuna uğurlanan Billur Kalkavan'ın cenaze töreninde sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına boğuldu.