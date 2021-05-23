Fenomen Duygu Özaslan’dan photoshop iddialarına videolu paylaşım!

Duygu Özaslan’dan photoshop iddialarına videolu paylaşım! Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçen yaz ortaya çıkan fotoğraflarındaki kilolu ve selilütlü haliyle uzun süre gündem olmuştu. Söz konusu fotoğrafların ardından Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklayan Özaslan, Instagram'a attığı fotoğraflarda oynamaya yaptığı iddialarıyla eleştirilmişti. Photoshop iddialarının yankısı hala sürerken Duygu Özaslan'dan ilginç bir paylaşım geldi. Bikinili pozlarını ve videosunu takipçileriyle paylaşan Özaslan, uzun uzadıya bir açıklama yaparak photoshop iddialarını yalanladı. İşte Duygu Özaslan'ın o paylaşımı…